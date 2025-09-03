Суд в США разрешил Google не продавать браузер Chrome

В августе прошлого года Google проиграла антимонопольный процесс, касающийся доминирования на рынке поисковых систем. После этого Министерство юстиции США потребовало от компании продажи браузера Chrome, а при необходимости — и операционной системы Android.

Однако американский суд отказался удовлетворить требования Минюста, но при этом обязал Google раскрыть конкурентам информацию о поиске, которая может способствовать улучшению конкуренции, и запретил эксклюзивные соглашения по распространению поисковых и ИИ-продуктов. Суд также потребовал от Google внести изменения в соглашение с Apple, чтобы исключить эксклюзивные условия на распространение ИИ-сервисов на устройствах компании из Купертино.

Кроме того, Google будет обязана делиться информацией с некоторыми конкурентами, в том числе данными о взаимодействии пользователей. Суд установил, что правительство «перегнуло палку», настаивая на принудительной продаже ключевых активов (Chrome и Android), которые Google не использует для осуществления каких-либо незаконных ограничений. В решении суда указано, что аргумент компании о том, что она не является монополистом, подтверждает, «насколько сильно изменилась индустрия с появлением искусственного интеллекта».