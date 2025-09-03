В Новополоцке открылась инновационная лаборатория «Цифровой двойник»

В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой торжественно открылась первая в Беларуси образовательная лаборатория цифровых двойников – передовой образовательный проект в рамках реализации плана мероприятий Министерством образования и Министерством энергетики Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства образования Республики Беларусь.

Это первое в стране учебное пространство, полностью построенное на отечественных цифровых технологиях, аналогичных тем, которые применяются на реальных объектах газовой отрасли. Создание лаборатории стало важным шагом на пути реализации Концепции развития инженерного образования до 2035 года и ярким примером успешного взаимодействия между высшей школой и промышленностью. Идея проекта получила развитие в апреле 2025 года на рабочей встрече в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого, посвящённой подготовке кадров для энергетической отрасли. В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств, ректоры ведущих вузов страны и представители промышленных предприятий энергетической отрасли.

По итогам встречи был подписан план мероприятий между Министерством образования и Министерством энергетики по интеграции образовательных программ с производственными задачами. Лаборатория в Новополоцке стала первым крупным результатом этой инициативы.