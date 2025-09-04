В российском вузе МГУ появился факультет искусственного интеллекта

Московский государственный университет им. Ломоносова создал факультет искусственного интеллекта. Набора студентов на факультет в этом учебном году не было. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

На данный момент ведется подготовительная работа к первому набору студентов, который состоится в 2026 году. На базе университета уже работают Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, Институт ИИ и фонд «Интеллект».

Осенью 2023 года в вузе запустили суперкомпьютер «МГУ-270», который на сегодняшний день загружен на 100%. Цель — развитие систем на базе искусственного интеллекта и проведение исследований с использованием этих технологий.

Факультет ИИ поможет интегрировать перечисленные элементы в единую систему. Это позволит обеспечить подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта и будет способствовать внедрению технологий в разные области исследований.