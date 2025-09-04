Samsung представила новый смартфон и планшеты

Смартфон Galaxy S25 FE

Samsung Electronics объявила о запуске Galaxy S25 FE — еще одного устройства в линейке Galaxy S25. Смартфон оснащен передовыми инструментами на базе искусственного интеллекта, такими как “Умный редактор” (Generative Edit) и “Мгновенная замедленная съемка” (Instant Slow-mo).

Благодаря алгоритму ProVisual, обновленная фронтальная камера на 12 МП выводит качество селфи на новый уровень детализации. Аккумулятор емкостью 4900 мАч и увеличенная более чем на 10% испарительная камера обеспечивают плавную и бесперебойную работу.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Galaxy S25 FE сохраняет культовый дизайн серии Galaxy S, но привносит в него нотку индивидуальности.

Galaxy S25 FE будет поддерживать обновления операционной системы и безопасности на протяжении 7 лет. Galaxy S25 FE поступит в продажу 4 сентября.

Планшеты серии Galaxy Tab S11

Samsung Electronics представила новую серию интеллектуальных планшетов Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy Tab S11. Устройства оснащены новейшими функциями Galaxy AI, улучшенными благодаря интерфейсу One UI 8 и мультимодальным возможностям. Galaxy Tab S11 Ultra стал самым тонким планшетом за историю Galaxy Tab.

С обновленным Samsung DeX и усовершенствованным электронным пером S Pen Galaxy Tab S11 Ultra поддерживает многозадачность и бесшовное переключение между рабочими столами. Серия планшетов Galaxy Tab S11 предлагает дополнительные инструменты для работы и вдохновения: полный набор функций Galaxy AI, оптимизированных под большой экран.

Впервые в планшетах Galaxy Tab установлен усовершенствованный 3-нанометровый процессор, который обеспечивает высокую скорость работы, лёгкое переключение между задачами и поддержку самых передовых AI-функций. Производительность Galaxy Tab S11 Ultra выросла: нейронный процессор на 33%, центральный процессор на 24% и графический процессор на 27%. Мощный аккумулятор и система охлаждения гарантируют стабильную и долгую работу без подзарядки — для рабочих задач, творчества и не только.

Galaxy Tab S11 Ultra представлен в рекордно тонком корпусе — всего 5,1 мм, а узкие рамки в 5,2 мм увеличивают рабочую площадь экрана без ущерба для мобильности. В обеих моделях установлены дисплеи Dynamic AMOLED 2X с пиковой яркостью до 1600 нит, которые обеспечивают четкое и насыщенное изображение как в помещении, так и на улице. В некоторых странах линейка Galaxy Tab S11 поступит в продажу уже 4 сентября .