OpenAI приобретает стартап по тестированию продуктов Statsig

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, объявила о приобретении стартапа Statsig, который специализируется на тестировании продуктов. Соответствующая информация была опубликована в блоге компании. Сумма сделки составила 1,1 миллиарда долларов, и она была полностью профинансирована акциями.

Это одно из крупнейших приобретений в истории OpenAI, а текущая оценка компании достигает 300 миллиардов долларов. Основателя и CEO Statsig Виджая Раджи назначили на должность технического директора по приложениям. Приобретение стартапа является частью стратегии OpenAI по расширению своего бизнеса приложений, который возглавляет бывший генеральный директор Instacart Фиджи Симо.

Виджай Раджи будет подчиняться Симо и возглавит разработку продуктов для ChatGPT, инструмента кодирования ИИ Codex и будущих приложений. В компании подчеркнули, что внедрение экспериментальной платформы Statsig ускорит процесс разработки продуктов во всем бизнес-подразделении приложений.

OpenAI также указала, что сделка по покупке Statsig подлежит проверке регуляторными органами. После ее завершения все сотрудники Statsig станут частью команды OpenAI. В то же время стартап, занимающийся тестированием продуктов, будет продолжать свою работу независимо и обслуживать свою клиентскую базу из офиса, расположенного в Сиэтле.