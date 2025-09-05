Google выпустила масштабное обновление Android

Google представила значительное обновление для пользователей Android в рамках релиза Android 16 QPR1, внедрив ИИ-инструменты на экранной клавиатуре Gboard для всех поддерживаемых устройств и представив новый интерфейс для функции Quick Share. Функции умного редактирования текста, ранее доступные лишь на смартфонах Pixel 10, теперь стали доступны всем владельцам Android-устройств.

Новые инструменты в Gboard позволяют пользователям проверять, перефразировать текст и добавлять больше деталей, при этом вся обработка происходит локально, без необходимости передачи данных в облако. Как подчеркивают в Google, хотя не все пользователи найдут это полезным, те, кто стремится сделать свои сообщения более профессиональными или, наоборот, непринужденными, оценят данную функциональность.

Кроме того, ИИ-инструмент Gboard, анонсированный в прошлом месяце, теперь доступен и на устройствах других производителей. Еще одним интересным нововведением стал редизайн функции Quick Share, ранее известной как Nearby Share, предназначенной для быстрой и удобной передачи файлов. Новая версия Quick Share включает отдельные вкладки для отправки и получения файлов, что упрощает процесс выбора учетной записи, поиска подключенных устройств и одновременной передачи нескольких файлов. Вкладка «Получить» особенно удобна, поскольку отображает индикаторы прогресса загрузки, позволяет быстро отменить передачу или просмотреть содержимое, загружаемое на устройство.

Кроме того, Google официально запустила навигацию по стикерам из Emoji Kitchen, которая ранее была замечена в тестовых сборках еще весной. Теперь пользователи могут просматривать доступные комбинации стикеров без необходимости изначально выбирать два различных эмодзи для создания уникального гибридного стикера. Согласно данным 9to5Google, функция могла быть предустановлена на некоторых устройствах, но теперь она доступна для всех. Дополнительно введена поддержка совместного прослушивания аудио через Bluetooth на устройствах с поддержкой LE Audio (стандарт для беспроводной передачи звука, основанный на Bluetooth Low Energy), что позволяет пользователям синхронно транслировать звук на несколько гарнитур одновременно.