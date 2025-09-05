МТС поможет людям старшего возраста бесплатно получить цифровые навыки

МТС запускает новый набор в онлайн-школу цифровой грамотности #НаучиСвоихБлизких. Пройти обучение смогут жители всех регионов страны — занятия будут проходить в дистанционном формате, а участие абсолютно бесплатное.

Проект призван помочь людям старшего возраста уверенно пользоваться современными технологиями, открывать для себя новые возможности и оставаться на связи с близкими. В зависимости от уровня подготовки можно выбрать базовый курс — для тех, кто только начинает знакомство с цифровым миром, или продвинутый — с изучением различных полезных сервисов и работой с нейросетями. Каждая программа включает 10 занятий с лекциями, практическими заданиями и обучающими видеоматериалами.

Обучение проходит с помощью видеоплатформы, что позволяет присоединиться к урокам из любой точки страны. По завершении курса участники получают сертификат от МТС, подтверждающий приобретенные навыки.

«Мы видим, как меняется жизнь людей, которые осваивают цифровые инструменты. Для многих это не просто новые умения, а возможность быть активными, общаться, учиться и развиваться, — отмечает глава PR-группы МТС Мария Канасевич. — Символично, что новый набор стартует именно в начале сентября: это хороший повод начать осень с полезных перемен. За время реализации проекта МТС уже выдал более 700 сертификатов об успешном освоении цифровых азов, и мы уверены, что эта цифра будет только расти».

Подробная информация и регистрация на бесплатный курс доступна на сайте проекта.