Microsoft открыла исходный код языка программирования Microsoft BASIC

Компания Microsoft представила исходный код своей версии языка программирования BASIC, который разрабатывался с 1976 по 1978 годы. Изначально этот язык назывался Altair BASIC, а затем был переименован в Microsoft BASIC. Он был предназначен для микропроцессоров MOS Technology 6502, использовавшихся в таких системах, как Apple IIe, Atari 2600, Commodore VIC-20, Commodore 64 и Nintendo Entertainment System (NES), среди прочих.

Исходный код «Microsoft BASIC для микропроцессора 6502» версии 1.1 теперь доступен на платформе GitHub. Каждый желающий может просмотреть и скачать ассемблерный код. Microsoft опубликовала этот код, подчеркивая его историческую значимость как одного из основополагающих элементов современного программного обеспечения.

Данный язык стал основой, на которой развивалась современная индустрия программирования. Методы и модели, впервые использованные в этом интерпретаторе BASIC, повлияли на:

⦁ разработку MS-DOS и последующих операционных систем Microsoft;

⦁ стандартизацию реализаций языков программирования; ⦁ становление лицензирования программного обеспечения как бизнес-модели;

⦁ демократизацию компьютерного программирования. Microsoft BASIC был одним из первых языков программирования, с которым познакомилась широкая публика, что стало важной вехой в истории вычислительной техники.

Хотя Microsoft BASIC больше не используется в полном объеме, его наследие продолжает жить в Visual Basic .NET.