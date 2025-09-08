В ПВТ прошел семинар, на котором обсудили внедрение IT-решений в экономику Беларуси

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошел семинар-презентация компетенций компаний-резидентов в таких ключевых областях, как информационная безопасность, электронный документооборот, развитие учетных систем (ERP) предприятия и цифровизация сельского хозяйства. Мероприятие стало очередным этапом работы ПВТ по развитию технологической среды, направленной на активное внедрение современных IT-решений в реальный сектор экономики Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Участие в семинаре приняли порядка 20 резидентов Парка, представители руководства Наблюдательного совета Секретариата ПВТ, а также делегации из Брестского облисполкома и ОАО «Савушкин продукт». Атмосфера была насыщена обменом опыта, обсуждением перспектив и новейших технологий, ориентированных на повышение эффективности и конкурентоспособности белорусских предприятий.

Открывая семинар, начальник Наблюдательного совета Секретариата ПВТ Анна Рябова подчеркнула растущую активность Парка высоких технологий и его резидентов в сфере цифровизации реальных секторов экономики Беларуси:

– ПВТ работает над тем, чтобы заказчик внутри страны имел возможность изучить весь спектр доступных решений резидентов, оценить их прикладную пользу в разрезе собственной деятельности и принять решение о их внедрении.

По словам Анны Рябовой, ПВТ постоянно ищет новые форматы взаимодействия между разработчиками и бизнесом, способствуя формированию крепких партнерских связей на внутреннем рынке.

Презентационная часть семинара включала демонстрацию широкого спектра инновационных решений.

«Лаборатории Инвенто» презентовала интегрированную платформу управления и систему для аналитики больших данных. «Брайт Солюшенз» представила программные решения для автоматизации производственных и сервисных процессов. Компания «Веб ВИКИ» показала свою ERP-платформу для управления предприятием в условиях высокой нагрузки и систему управления складской логистикой. Специалисты из «ИнДев Солюшенс» – систему контроля и управления доступом СКУД, а команда ООО «Эполь Софт» – программное решение для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета.

«ЭЛИТСОФТ» продемонстрировала интеллектуальную агроплатформу «Цифровая ферма», которая направлена на оптимизацию процессов в аграрном секторе. В свою очередь, «Альгимед Техно» представила разработки в области биохимических и молекулярно-генетических тест-систем для ветеринарии и пищевой безопасности. Компания «Амперсант» показала открытую технологическую платформу «Гедымин», предназначенную для автоматизации учета и документооборота на предприятиях агропромышленного комплекса, а «ДиваСофт» – аппаратно-программный комплекс для автоматизации процессов кормления сельскохозяйственных животных в мясном и молочном животноводстве.

Особое внимание было уделено информационной безопасности – одной из важнейших тем современного бизнеса. ООО «Синезис» показали систему для мониторинга и ситуационного реагирования, обеспечивающую безопасность и управление инцидентами в реальном времени. Компания «ФоксТри» представила безопасный мессенджер и модуль предварительного шифрования, который обеспечивает криптографическую защиту данных. Команда «Лайфтех» рассказывала о проектировании и создании комплексной системы информационной безопасности, а «Информационные порталы и сервисы» презентовали инструмент для повышения безопасности на всех этапах жизненного цикла ПО. Наконец, «Тэксод Технолоджиз» предложила платформу для мониторинга и предотвращения утечек информации, а «СофтКлуб» – систему для управления контентом, коммуникациями и персонализированным взаимодействием с пользователями в цифровой среде.

Не менее значимой оказалась демонстрация решений в области электронного документооборота. Компании ООО «Электронные документы и накладные», ООО «Бидмартс», ООО «МетаЭра» и ООО «Современные технологии торговли» продемонстрировали свои решения, направленные на автоматизацию документооборота и оптимизацию бизнес-процессов, что существенно снижает бумажную волокиту и ускоряет внутренние операции на предприятиях.

Завершилась презентационная часть мероприятия серией деловых переговоров в формате B2B, в ходе которых участники смогли обсудить детали предложенных решений, обменяться опытом и наметить пути дальнейшего сотрудничества и практического внедрения. Особое внимание со стороны представителей ОАО «Савушкин продукт» было уделено перспективным проектам, которые, по их мнению, способны значительно повысить эффективность и конкурентоспособность предприятия.