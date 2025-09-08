Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию

Команда партнерского факультета математики и компьютерных наук СПбГУ и «Яндекса» стала чемпионом 49 Международной олимпиады по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщает CNews.

Состав команды: Леонид Данилевич и Максим Туревский (студенты четвертого курса бакалаврской программы «Математика»), Федор Ушаков (студент первого курса магистерской программы «Современная математика»). Тренировали студентов преподаватели СПбГУ Андрей Лопатин, Николай Дубчук и Иван Казьменко.

Финал проходил с 31 августа по 5 сентября в Баку (Азербайджан). Задача команды из трех человек — за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности, допустить минимум ошибок, совершить как можно меньше неправильных попыток, продемонстрировав навыки работы в команде, креативность и инновационность решений.

Другими участниками были представители 140 команд из 103 стран, в том числе команда Массачусетского университета (заняла восьмое место), Гарварда (шестое место), Пекинского университета (третье место) и Университета Токио (второе место).