В Беларуси планируют создание криптобанка

Предложение о создании в Беларуси криптобанка прозвучало на совещании у главы государства Александра Лукашенко по вопросам развития сферы цифровых знаков, сообщает БЕЛТА.

Инициативу провести в стране эксперимент по созданию криптобанка озвучил на мероприятии первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Это предложение, по его словам, было в целом поддержано Президентом. "При этом было обращено внимание, что на уровне Президента должны быть приняты все решения, чтобы потенциальным инвесторам было понятно, как это будет функционировать, во-первых. А во-вторых, гарантии по сути будут на уровне государства и подписаны непосредственно Президентом в форме указа", - сказал Александр Егоров.

Предполагается, что в течение месяца Национальный банк и правительство подготовят соответствующий проект указа, который будет внесен на подпись главе государства. В доработанном варианте Президент потребовал устранить отдельные "белые пятна" и недостатки, о которых шла речь во время обсуждения инициативы Нацбанка на совещании.В частности, говорилось о том, что Беларусь, создавая у себя криптобанк, является первопроходцем с точки зрения мировой финансовой системы, нарабатывает уникальный опыт. Ведь на данный момент похожие структуры есть только в Швейцарии, Сингапуре и одном из штатов США.

Как уточнил Александр Егоров, в Швейцарии и Сингапуре криптобанками стали обычные банки, которым разрешили покупать криптовалюты, брать их в обращение, на баланс. В США пошли по другому пути: разрешили использовать криптовалюты наравне с обычными деньгами, валютами. То есть граждане могут хранить средства как в крипте, так и в обычных деньгах. Но в этом случае возникает сложный вопрос, как в случае с криптой обеспечить сохранность средств граждан, гарантировать их возврат, с учетом очень большой волатильности и рисков криптовалютного рынок.



"Поэтому мы предлагаем провести эксперимент, - сказал на совещании первый зампредседателя Нацбанка. - Понятного, выстроенного законодательства нигде в мире нет. Соответственно, наша задача, как мы ее видим, - создать определенную законодательную юрисдикцию совместно с инвесторами с точки зрения безопасности, прозрачности работы этих институтов, обеспечения сохранности средств инвесторов. Мы видим три года эксперимента как эволюционный режим, когда мы вместе с инвестором будем это законодательство корректировать с учетом того, как это будет происходить".



Не все участники совещания восприняли предложение Нацбанка на ура. Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов отметил, что КГК не отвергает идею криптобанков как таковых, но считает, что такого рода указ должен идти пакетным принципом и содержать четкие механизмы функционирования таких банков (по каким принципам, какая будет система контроля), чтобы можно было оценить все потенциальные риски и то, как это повлияет на экономику страны, на бюджет, как будут обеспечены гарантии инвесторам.

Александр Егоров пояснил, что все эти факторы учитывались при подготовке проекта указа и будут дошлифованы на этапе его доработки. По его словам, создавать криптобанк предлагается в форме небанковской коммерческой финансовой организации (НКФО). Такие структуры в Беларуси уже есть, для них действует понятное законодательство: какие операции они могут совершать, какой должен быть минимальный уставный фонд и т.п. Законодательным регулированием деятельности НКФО занимается Нацбанк. "Они находятся под полным надзором Национального банка, предоставляют отчетность в соответствии с нашими требованиями, и наша задача будет выстроить систему пруденциальных показателей, которые будут точно говорить - они (криптобанки. - Прим. БЕЛТА) занимаются хорошим и полезным бизнесом для страны или они занимаются какими-то махинациями", - отметил Александр Егоров.



По сравнению с другими НКФО криптобанки должны иметь больше ограничений. И этот вопрос по поручению Президента предстоит доработать всем заинтересованным.



Например, в части, касающейся привлечения средств физлиц. "Наша текущая позиция: деньги граждан Беларуси криптобанк привлекать не должен, потому что есть риск того, что эти деньги могут быть уведены за границу, украдены или их стоимость снизится, потому что снизится стоимость криптовалют", - сказал первый зампредседателя Нацбанка.



"Понимая, что криптобанк - это несколько более рискованная вещь, чем обычные банки, которые исторически существуют столетия, подвергать такому риску наших граждан и гарантийный фонд, который бы в рамках криптобанка, допустим, полностью выплатил бы деньги, мы не можем", - добавил он. В этой связи есть предложение, чтобы в криптобанк, например, привлекать средства физических лиц - нерезидентов или физлиц-резидентов, но исключительно в форме криптовалют (не в белорусских рублях, долларах, евро).

По итогам совещания Президент четко поставил задачу, что никаких "белых пятен" в указе быть не должно. Сформулировано все должно быть таким образом, чтобы потенциальные инвесторы, приходя сюда, четко понимали правила игры. "Это касается как функционирования отдельных операций, так и в целом функционирования институтов (криптобанка. - Прим. БЕЛТА), включая налогообложение, вопросы соблюдения ПОД/ФТ (обязательный документ для организаций, разрабатываемый для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - Прим. БЕЛТА)", - уточнил Александр Егоров.



Он подчеркнул, что Беларусь в плане развития криптовалютного рынка открыта для инвесторов из разных стран. "По растущим цифрам оборота наших криптобирж и по потенциальному спросу на такую институцию, как криптобанк, мы видим, что и действующая регуляция очень интересна инвесторам, и потенциальная регуляция, которую мы хотим ввести, - это будет определенный прорыв не только на региональном, но и на уровне всех стран", - заявил первый зампредседателя Нацбанка.