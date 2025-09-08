«Белтелеком» предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят абонентам (как физическим, так и юридическим лицам) с незнакомых номеров и представляются сотрудниками предприятия.

Сообщая о мнимом «изменении законодательства» и требуя перезаключения договоров, они просят предоставить паспортные данные и другую личную информацию. Мошенники в случае отказа могут угрожать отключением услуг связи.

В компании напоминают, что представители «Белтелекома» никогда не запрашивают персональные данные и не осуществляют переоформление договоров в дистанционном режиме. Если вам позвонили, особенно с неизвестного иностранного номера, сразу же прервите разговор и не передавайте никаких личных данных. Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, если вы стали жертвой мошенников.