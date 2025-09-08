В Беларуси разработан законопроект о цифровом белорусском рубле

В Беларуси разработан законопроект по цифровому белорусскому рублю. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров, сообщает БЕЛТА.

"Мы разработали проект закона по цифровому белорусскому рублю. Параллельно ведутся технологические работы по созданию платформы по цифровому белорусскому рублю", - рассказал Александр Егоров.

По его словам, на практике цифровой рубль можно применять в двух направлениях. Прежде всего для контроля использования бюджетных средств. Благодаря использованию цифровых валют можно вплоть до конечного физического лица проследить, куда были потрачены и куда в итоге дошли бюджетные деньги.

Второе важное направление - это трансграничные платежи. "Многие страны создают свои цифровые валюты, и в какой-то момент мы придем к тому, что эти цифровые валюты должны будут как-то состыковаться. Чтобы они состыковались, они должны работать на одной технологии блокчейн. Наша задача - на основе технологии блокчейн создать такую платформу цифрового белорусского рубля, чтобы она потом могла спокойно интегрироваться в платформу других стран для того, чтобы мы могли торговать между странами, используя не какие-то иностранные валюты, а наши национальные", - пояснил первый зампредседателя правления Нацбанка.

Александр Егоров добавил, что к концу следующего года вся нормативная и техническая база будет готова.