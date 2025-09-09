"Горизонт" запустил производство телевизоров с ИИ

Новое производство телевизоров с использованием искусственного интеллекта запущено в холдинге "Горизонт", сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее посещая предприятие, большое внимание уделил перспективам его развития. Следуя требованиям главы государства, в 2025 году (год 85-летия предприятия) мы совершили новый стратегический шаг - запуск трех новых роботизированных заводов по производству потребительской электроники и бытовой техники, работающих по передовой технологии Lights Out (беспрерывное, автоматизированное производство без участия человека). В том числе это производство телевизоров с использованием искусственного интеллекта", - рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

Он обратил внимание: "Это уникальное производство телевизоров создали с нуля наши конструкторы, которые перенимали опыт в крупнейших международных компаниях. Фактически мы дали старт выпуску белорусских изделий с использованием искусственного интеллекта. Кстати, контракты на продажу новинок уже есть на ближайшие месяцы, в том числе и на начало нового года".

Генеральный директор также коснулся перспектив: "Планируем переход на выпуск телевизоров с очень большими диагоналями, в том числе с экраном почти 3 метра, это более 100 дюймов. При этом главное требование - работать на требования потребителя". Как считают на предприятии, устойчивые результаты роста и инновационные проекты - результат постоянного внедрения инноваций.



На новых заводах принципы скрупулезного контроля и ответственности за каждое изделие сочетаются с передовыми цифровыми решениями: используются сотни промышленных роботов - от сверхточных SCARA-манипуляторов до мобильных логистических платформ. Все оборудование интегрировано в единую цифровую платформу, обеспечивающую полный цикл контроля. Особое внимание - интеллектуальной проверке качества и упаковки, а также автоматизированной системе сборки. Электронные системы контроля анализируют более 500 параметров каждого производимого устройства, гарантируя качество и исключая человеческий фактор. Каждый телевизор, товары крупной бытовой техники проходят строгий контроль, соответствующий международным стандартам.

Как рассказывают специалисты предприятия, новые модели телевизоров с искусственным интеллектом меняют сам подход к взаимодействию с контентом: интуитивное понимание контекста, управление системами умного дома, бесшовный поиск персонализированного контента.

На сегодняшний день производственное портфолио холдинга включает более 1500 моделей электроники, в том числе телевизоры, ноутбуки, планшеты, СВЧ- печи, другая бытовая техника.