Александр Лукашенко поставил задачу расширить сферу применения цифровых знаков в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября собрал совещание с аппаратом Национального банка и руководством банков. На мероприятии Президент поставил задачу расширить сферу применения цифровых знаков, которая является одним из важнейших направлений цифрового развития национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Беларусь.

По его словам, использование токенов в финансовой сфере позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать совершение сделок при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над своими активами.

"Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил $1,7 млрд. Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он достичь $3 млрд", - заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что рынок такой величины требует прозрачности, эффективного регулирования и разумного контроля. "Правительству и Национальному банку соответствующие поручения даны. Действуйте", - добавил Глава государства.

"Необходимо активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей. Кое-что уже сделано. К примеру, реализована возможность осуществления платежей с использованием QR-кодов, - сказал Президент. - Не позднее конца года следует также ввести в строй систему мгновенных платежей. Это позволит людям получить еще один простой и удобный способ оплаты товаров, работ и услуг".

В то же время, констатировал Александр Лукашенко, у бизнеса появится возможность зачисления средств в режиме реального времени в выходные и праздничные дни, чего раньше не было в Беларуси.

"Ведь это в первую очередь - оборачиваемость денежных средств, доступная ликвидность, сокращение кассовых разрывов организаций. То есть сплошные преимущества", - уверен он.

По словам Главы государства, развитие мобильных технологий и рост качества услуг связи сделали возможным применение банками цифровых продуктов, которые коренным образом изменили привычные стандарты банковской деятельности и позволили устанавливать дистанционные отношения между банком и клиентом.

"Я уже не раз говорил: мир не стоит на месте. Технологии развиваются космическими темпами. И сегодня выигрывает тот, кто первым находит им применение и видит задел на будущее. Банкам следует усилить работу по внедрению в банковскую деятельность решений, построенных на использовании искусственного интеллекта. Это позволит повысить эффективность внутренних банковских процессов и перераспределить трудовые ресурсы на решение сложных и стратегических вопросов", - уверен Александр Лукашенко.

Президент отметил, что с учетом мировых трендов в банковском секторе цифровой вектор должен быть направлен на развитие таких направлений, как использование биометрических технологий, создание собственной IT-компании, позволяющих снизить высокую зависимость от поставщиков этих услуг. Глава государства обозначил необходимость создания корпоративных университетов по подготовке специалистов для банка "еще со студенческой скамьи на стыке нескольких специальностей".

"И в целом банкам нужно ориентироваться на получение максимальных положительных результатов, которые способны дать современные технологии. Цифровизация здесь не ради цифровизации, а для реального экономического эффекта", - добавил он.

Вместе с тем, подчеркнул Президент, внедрение цифровых технологий должно сопровождаться не менее активной работой по обеспечению информационной безопасности. "Как показала практика, в большинстве случаев люди сами дают мошенникам информацию для доступа к своим счетам. Поэтому задача банков - продолжить широкомасштабное информирование населения о наиболее распространенных и новых способах совершения киберпреступлений, а также о мерах по их профилактике", - поручил Александр Лукашенко.

Для усиления кибербезопасности, констатировал Глава государства, банкам необходимо активнее развивать и внедрять отечественные разработки в области информационной безопасности, адаптированные под потребности белорусского рынка.

"Кроме того, Национальный банк при проведении проверок банков должен уделять повышенное внимание оценке рисков нарушения информационной безопасности, киберриска, а также мер, принимаемых банками для обеспечения сохранности банковской тайны и защиты персональных данных клиентов", - заключил белорусский лидер.