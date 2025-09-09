Представлен бюджетный смартфон Honor Play10

Компания Honor представила новый бюджетный смартфон Honor Play10, который поддерживает 4G-сети и работает на базе Android Go Edition. Одна из ключевых особенностей новинки - наличие 3,5-мм разъёма для наушников, который становится всё более редким в современных устройствах.

Honor Play10 оснащён 6,74-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей. В верхней части дисплея расположен вырез, в котором находится 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,2. На задней панели располагается 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и автофокусом. Оба модуля обеспечивают запись видео в качестве 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek Helio G81 с 12-нм технологическим процессом и тактовой частотой до 2,0 ГГц, а также графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Объём оперативной памяти варьируется от 3 до 4 Гбайт, а встроенное хранилище составляет 64 или 128 Гбайт, что можно расширить до 1 Тбайта с помощью карты памяти microSD. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддерживающего зарядку мощностью 10 Вт через USB-C 2.0.

Среди других характеристик можно отметить 3,5-мм аудиоразъём для наушников, FM-радио, сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1, а также защиту от влаги и пыли по стандарту IP52. Габариты смартфона составляют 167,7 × 77,7 × 8,55 мм, а вес – 189 граммов. Honor Play10 будет доступен в трёх цветах: голубом (Ocean Cyan), фиолетовом (Starry Purple) и чёрном (Midnight Black). О стоимости устройства станет известно позже.