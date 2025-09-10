Мозговые импланты Neuralink установлены уже 12 пациентам

На этой неделе Илон Маск сообщил, что его компания установила импланты Neuralink 12 пациентам. На странице Neuralink в социальной сети X было указано, что пациенты использовали импланты в общей сложности на протяжении 2000 дней и более 15 000 часов.

В конце августа и начале сентября два первых пациента в Канаде получили эти импланты, которые помогут им управлять компьютером в случае паралича конечностей. Кроме того, Neuralink планирует начать программу клинических испытаний своих мозговых имплантов в Великобритании.

В Соединенных Штатах компания пыталась запустить испытания имплантов на пациентах еще в 2022 году, но не смогла своевременно получить необходимые разрешения, и программа стартовала только в 2024 году. Илон Маск также недавно объявил, что в следующем году первый пациент получит новую модель мозгового импланта Neuralink, способную частично восстановить утраченный зрительный контакт.