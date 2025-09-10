Представлен робот Tesla Optimus нового поколения

Tesla представила прототип человекоподобного робота Optimus следующего поколения, который теперь интегрирован с ИИ-помощником Grok от xAI. В социальных сетях был показан робот с золотистым корпусом, который отвечает на вопросы и выполняет различные движения.

Благодаря интеграции с Grok, он способен реагировать на голосовые команды в реальном времени. Одним из ключевых улучшений стали руки робота, которые стали более детализированными по сравнению с предыдущими версиями. У прототипа руки Optimus следующего поколения имеют приводы, расположенные в предплечье, как у человека, и управляют пальцами с помощью кабелей, имитируя движения человеческих рук.

Tesla рассматривает Optimus как средство для автоматизации трудоемких процессов. Компания планирует начать массовое производство к 2026 году, что, по мнению экспертов, может существенно изменить рынок робототехники.