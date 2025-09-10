Интеграция с ИИ простимулирует российский рынок систем управления мастер-данными

Рынок российских MDM-решений ожидает трансформация в комплексные платформы для управления информационными активами, а использование ИИ и машинного обучения для автоматизации процессов станет новым стандартом в работе с мастер-данными. Такие выводы содержатся в исследовании, проведённом инновационным центром «Сколково».

В исследовании «Динамика и перспективы развития рынка систем управления мастер-данными (MDM) в России в период 2020-2025 годы» определены факторы, повлиявшие на колебания спроса рынка MDM, дана оценка его текущего состояния, рассмотрены ключевые тенденции и представлен прогноз дальнейшего развития.

Согласно исследованию, пандемия COVID-19, уход иностранного бизнеса и ключевая ставка оказали прямое воздействие на динамику рынка MDM, приведя к замедлению продаж и приостановке проектов в 2020-2022 годах. С 2023 года рынок вступил в фазу импортозамещения с растущим осознанием стратегической важности управления мастер-данными.

Аналитиками Сколково выявлено, что сейчас активно ведётся консолидация рынка вокруг ведущих российских разработчиков. Одновременно наблюдается тенденция к углублению отраслевой специализации MDM-решений и расширению их функциональности за пределы классического управления справочниками.

Ключевым технологическим трендом становится интеграция MDM с искусственным интеллектом. ИИ будет автоматизировать рутинные задачи по обеспечению качества данных, выявлению дубликатов и обогащению информации, что повысит эффективность систем и снизит порог входа для пользователей. Упростятся анализ и обработка информации, обеспечив высокую точность и скорость решения задач. Это станет новым стандартом в работе с мастер-данными.

Прогнозы развития российского рынка MDM демонстрируют вариативность, но общий вектор направлен на существенный рост. Так, согласно оптимистичному сценарию, объем российского рынка MDM, включая сопутствующие услуги по нормализации данных, может достичь 58 млрд рублей к 2030 году, при условии сохранения среднегодового темпа роста до 2028 года на уровне не менее 17,4%, подпитываемого процессами импортозамещения. Консервативный сценарий предполагает, что при сохранении текущих темпов роста, к 2030 году объем рынка может составить 30 млрд рублей.

В целом, эксперты ожидают значительного расширения рынка MDM-решений. По оценке Navicon, до 60% российских компаний могут внедрить MDM-решения в ближайшие 2-3 года.