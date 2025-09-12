Oppo представила смартфоны A6 GT и A6i

На этой неделе компания Oppo анонсировала новый смартфон среднего уровня A6 Pro, и уже теперь линейка пополнилась двумя новыми моделями: A6 GT и A6i. Оба устройства предлагают отличную производительность по доступной цене.

Oppo A6 GT оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 1600 кд/м², а оптический сканер отпечатков пальцев встроен в экран. В верхней части дисплея расположен вырез, в котором находится фронтальная камера на 32 мегапикселя. На задней панели расположена двойная основная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного сенсора и 2-мегапиксельной монохромной камеры.

Производительность Oppo A6 GT обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем объёмом 256 или 512 Гбайт. Аккумулятор мощностью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку до 80 Вт и доступен в синем, белом и розовом цветах. Розничная цена модели A6 GT составляет $238 за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ, $252 за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ, и $294 за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ.

Что касается модели A6i, она оснащена 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1604 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет пиковую яркость 1000 кд/м² и частоту дискретизации 240 Гц. Фронтальная камера на 8 Мп дополняется двойной основной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного сенсора и 2-мегапиксельного монохромного датчика. Этот смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6300 и предлагает конфигурации с 6 или 8 Гбайт ОЗУ и накопителями на 128 или 256 Гбайт.

Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт. Размеры A6i составляют 165,71 × 76,24 × 7,99 мм, а вес — 194 г. Смартфон доступен в черном и белом цветах. Версия с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти оценивается в $112, модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ — в $140, а вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ — в $154.