В ритме города в эту субботу: стала известна подробная программа концерта от А1 и Мингорисполкома ко Дню города

Уже в эту субботу, 13 сентября, в Минске на площадке у Дворца спорта в честь Дня города пройдет большой концерт, организованный Мингорисполкомом при поддержке компании А1. А прямо сейчас организаторы поделились подробным таймингом предстоящего события.

11.00-17.30 – спортивный праздник «Олимпийский день», организованный Национальным олимпийским комитетом

17.30 – начало концерта, который откроют яркие молодежные белорусские исполнители: кавер бэнд «Яркие», Кристина Каминская, группа «Небо», Никита Фоминых, Даниил Мышковец, MARTWIN, Алена Товстик, Иван Здонюк и кавер бэнд «Сандали»

19.30 – на сцену выйдут артисты трибьют-шоу «NE Руки Вверх» с хорошо знакомыми хитами известного дуэта

20.15 – выступление драйвовой кавер-группы Iodo Band

21.30 – стартует получасовой сет от DJ Holdi

22.00 – хедлайнер концерта МОТ

23.00-00.00 – праздничный фейерверк и завершение празднования под выступление зажигательного дуэта Swanky Tunes

Кроме того, в течение всего мероприятия будут доступны фудкорты. А с 12:00 и до 20:00 на площадке разместится уникальная фотозона от А1 и Xiaomi, на которой всех героев съемки ждет специальный промокод на скидки.

Попасть на концерт смогут все желающие – вход на мероприятие будет бесплатным.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и провести незабываемый вечер вместе. Приходите, зовите друзей и родных.