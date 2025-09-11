В ПВТ прошла встреча с резидентами, посвященная теме развития Парка

В ПВТ сегодня прошла встреча со Всеволодом Янчевским, на которой рассказывают о новых возможностях развития Парка.

На мероприятие приглашены резиденты ПВТ. В ходе встречи участники изложили идеи, которые помогут Парку успешно развиваться.

В ходе мероприятия Всеволодом Янчевским была предложена идея создания экспериментального ИТ-университета при ПВТ.

Анонсирована концепция Парк 3.0.

Также обсуждалось расширение видов деятельности Парка, включая не только ИТ, но и многие области Hi-Tech.

(Будет дополнено)