В ПВТ прошла встреча с резидентами, посвященная теме развития Парка

В ПВТ сегодня прошла встреча со Всеволодом Янчевским, на которой рассказывают о новых возможностях развития Парка.

На мероприятие приглашены резиденты ПВТ. В ходе встречи участники изложили идеи, которые помогут Парку успешно развиваться.

В ходе мероприятия Всеволодом Янчевским была предложена идея создания экспериментального ИТ-университета при ПВТ. 

Анонсирована концепция Парк 3.0. 

Также обсуждалось расширение видов деятельности Парка, включая не только ИТ, но и многие области Hi-Tech. 

(Будет дополнено)

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!