Китайская компания Ant Group показала гуманоидного робота с ИИ

Компания Ant Group, поддерживаемая основателем Alibaba Group Джеком Ма, анонсировала своего первого гуманоидного робота R1. По словам разработчиков, этот робот способен выполнять множество функций, включая роль гида, сортировку лекарств в аптеках, проведение медицинских консультаций и выполнение основных кухонных задач.

Хотя Ant Group известна в первую очередь как финтех-компания, работающая с цифровыми платежами через Alipay, она активно инвестирует в технологии искусственного интеллекта для сохранения конкурентоспособности в новой эпохе. Ant Group нацелена на разработку «интеллекта» для роботов, рассматривая гуманоидных роботов как стратегический инструмент для популяризации ИИ-чат-ботов и цифровых помощников.

Глава компании Чжу Син утверждает, что крупные модели ИИ, находящиеся на ранних стадиях своего развития, вскоре преобразят взаимодействие человека и технологий. В данный момент Ant разрабатывает собственную большую языковую модель под названием BaiLing и проводит эксперименты по её обучению.

Согласно информированным источникам, гуманоидный робот R1 создан с применением компонентов различных китайских производителей. В настоящее время Ant Group ведет переговоры с такими компаниями, как Unitree и Orbbec. Аналитики считают, что производство роботов можно будет относительно легко передать на аутсорсинг, при этом коммерческий успех будет во многом зависеть от использованной ИИ-модели.

Ant утверждает, что её ИИ-модель успешно справляется со сложным планированием задач, а система пространственного восприятия позволяет распознавать взаимосвязи между объектами. Это делает R1 способным выполнять такие задачи, как приготовление и подача еды. Теоретически, он также может изучать новые рецепты и эффективно использовать различные кухонные приборы. На данный момент независимые эксперты не смогли оценить заявления Ant. Часть тестирования робота продолжается в общественных местах и ресторанах, так как компания пока не готова к его продаже частным лицам, и стоимость R1 тоже остаётся неизвестной.

В долгосрочной перспективе Ant намерена разработать роботов-компаньонов и помощников, которые будут улучшать повседневную жизнь, выполняя задачи от оказания медицинской помощи до домашней работы. С запуском гуманоидного робота R1 Ant Group вступает в конкурентную борьбу в сфере, где уже действуют такие компании, как Tesla и Unitree Robotics. Китай, где доля роботов на производстве превышает аналогичный показатель в США и Японии, готовит гуманоидов к выполнению всё более сложных задач.