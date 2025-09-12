Албания стала первой страной в мире, где министром назначили ИИ

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил о беспрецедентном кадровом назначении: в стране впервые в мире появился министр-искусственный интеллект. Как сообщает Politico, виртуальный чиновник по имени Диэлла, что в переводе означает «солнечный свет», будет отвечать за контроль всех государственных закупок.

Согласно словам Рамы, Диэлла будет самостоятельно принимать решения о проведении тендеров. Пошаговое внедрение этой системы направлено на создание полностью прозрачного и защищенного от коррупции процесса государственных закупок. «Это не научная фантастика, а реальная задача для Диэллы», — отметил он.

В обязанности ИИ-министра войдет анализ тендерных предложений, а также возможность привлечения «талантливых специалистов со всего мира». По мнению премьера, это упростит процессы и поможет преодолеть бюрократические преграды. Албанийцы уже знакомы с Диэллой как управляющей платформой e-Albania, которая обеспечивает цифровой доступ к большинству государственных услуг. Эта система предоставляет гражданам и бизнесу доступ к документам, осуществляет голосовое взаимодействие и выдает справки с электронной печатью, что способствует сокращению бюрократических затруднений.