Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026 с ИИ-функциями

Microsoft анонсировала предварительную версию Visual Studio 2026 — первое значительное обновление с 2021 года. Редактор получил обновленный интерфейс и глубокую интеграцию с функциями искусственного интеллекта. Visual Studio занимает вторую строчку по популярности среди сред разработки после VS Code, и это обновление после пятилетнего перерыва будет важным событием для разработчиков. Visual Studio 2022, известная как версия 17.x, была выпущена в ноябре 2021 года, а новая версия получит индекс 18.x.

В Microsoft обновили логотип, переименовали Visual Studio Preview в Visual Studio Insiders, применили стиль Microsoft Fluent Design к пользовательскому интерфейсу, улучшили оформление, добавили новые темы и внедрили более глубокую интеграцию с ИИ, что, безусловно, привлечет внимание разработчиков. ИИ-помощник Copilot теперь имеет расширенные функции для изучения контекста и активного вмешательства в процесс написания кода. Он способен тестировать код, находить возможности для его оптимизации и предлагать новые реализации от имени пользователя.

Также он может редактировать код, вставляемый из буфера обмена, чтобы он соответствовал остальному контексту. Разработчики смогут выбрать свою большую языковую модель из списка, включая Anthropic, Google и OpenAI, а также указать соответствующий ключ API. Настройки можно настроить через редактируемый файл JSON, а в окне настроек доступны фильтры, позволяющие вывести все опции, не совпадающие с настройками по умолчанию. Все настройки можно сохранять в системе управления версиями и переносить вместе с проектом.

Функция покрытия кода (code coverage), показывающая долю кода, охваченного модульными тестами, теперь доступна не только для версии Enterprise, но и для версий Community и Professional. Visual Studio 2026 также предлагает обратную совместимость с расширениями для Visual Studio 2022, что, с одной стороны, является хорошей новостью для разработчиков, а с другой — указывает на то, что изменения в новой версии не столь кардинальны.