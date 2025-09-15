В Москве открыли бренд-зону «Сделано в Беларуси» с товарами белорусских производителей

В Москве открыли магазин белорусских товаров, в которых представлена бытовая техники и электроники известных брендов наших соседей. Он находится в магазине М. Видео на улице Народного ополчения. В магазине представлена техника Horizont, «Витязь», Atlant, Gefest, Белвар, «БелОМО» и других компаний.

Магазин выполнен с соблюдением национального стиля, все продавцы прошли обучение на заводах, которые выпускают представленную в магазине технику. В этом году планируется открыть еще один такой магазин, в случае успеха пилотного проекта могут открыть магазины в других городах.

В магазине можно найти современные телевизоры самых разных размеров, от крошечных до 100-дюймовых гигантов, настольные и мобильные ПК, дисплей, мини-ПК H-top, бытовую технику, а также другие товары. Для удобства покупок доступны рассрочки, кредиты и другие услуги.