В Москве открылся Национальный космический центр

В Москве состоялось открытие Национального космического центра (НКЦ), который станет центральным офисом госкорпорации «Роскосмос». В церемонии открытия приняли участие высшие должностные лица, в том числе президент РФ Владимир Путин, первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а также представители космической отрасли и космонавты.

Впервые в российской истории космонавтики более 30 ключевых организаций отрасли будут работать на единой площадке, что, как ожидается, оптимизирует взаимодействие между ними и ускорит разработку передовых ракетно-космических технологий. Кроме того, на территории НКЦ планируется размещение частных технологических компаний, что позволит расширить государственно-частное партнерство в этой сфере.

Дмитрий Баканов отметил, что в НКЦ будет функционировать Центр управления полётами перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также центры управления всей орбитальной группировкой Российской Федерации, включая спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Он также сообщил о создании в центре лабораторий, использующих искусственный интеллект для проектирования и моделирования новой космической техники.

НКЦ был создан по инициативе Владимира Путина при совместном участии госкорпорации «Роскосмос» и правительства Москвы. Доминантой архитектурного ансамбля стал 47-этажный небоскрёб высотой 288 метров. Комплекс НКЦ расположен на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.