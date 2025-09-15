Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По данным аналитической компании Counterpoint, во втором квартале 2025 года смартфон Apple iPhone 16, являющийся базовой моделью в линейке, удерживает лидерство по продажам, увеличив отрыв от iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro, занявших второе и третье места соответственно. Новым участником рейтинга стал iPhone 16e, занявший шестую строчку благодаря высоким показателям продаж в Японии и США. Замыкает десятку iPhone 15, выпущенный в 2023 году.

Samsung представлена в рейтинге четырьмя моделями. Наибольшим спросом пользуется смартфон среднего ценового сегмента Samsung Galaxy A16 5G, занявший четвертую позицию. Пятое место досталось бюджетному Galaxy A06 4G, седьмое – Galaxy A16 4G, а флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra оказался лишь на восьмом месте. Высокие продажи дорогостоящей модели объясняются активной маркетинговой кампанией, функциями генеративного искусственного интеллекта и повышенным вниманием к флагманским устройствам Samsung.

Единственный представитель Xiaomi в списке, Redmi 14C 4G, занял девятое место благодаря популярности в развивающихся странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. По итогам первого квартала эта модель занимала восьмую строчку рейтинга.