"Ростех" начал серийное производство новой линейки серверов, предназначенных для ИИ

Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал серийное производство новой линейки серверов, предназначенных для задач искусственного интеллекта, работы с большими данными и высокопроизводительных вычислений.

Производимое оборудование поможет заместить аналогичные зарубежные решения на промышленных предприятиях и дата-центрах.

Разработка и сборка оборудования осуществляются на мощностях Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в Росэл). "Запуск серийного производства этих серверов принципиально решает ключевые задачи импортозамещения. Все - от разработки до гарантийного обслуживания - будет осуществляться на территории нашей страны. У нас уже есть предварительные заказы от государственных и коммерческих компаний", - отметили в "Росэл".

В ближайшее время вся линейка будет включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и пройдет сертификацию, подчеркнули в холдинге.