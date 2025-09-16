МТС реализовал очередной этап усиления сети 4G

Компания МТС завершила очередной, пятнадцатый с начала года, этап расширения сети четвертого поколения, включив дополнительно 153 сектора базовых станций LTE (4G). Улучшение качества связи получили абоненты в 39 населенных пунктах в 23 районах Беларуси.

Работы по развитию сети ведутся в сотрудничестве с единым инфраструктурным оператором 4G в Беларуси — компанией beCloud. В этот раз модернизация охватила Минск, Брест, Могилев и целый ряд других населенных пунктов. Среди городов районного значения, где выросло качество услуг на базе 4G, — Молодечно, Пинск, Полоцк и Смолевичи. Кроме того, улучшение связи ощутят абоненты МТС, отдыхающие в санатории «Криница».

Базовые станции работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц и обеспечивают устойчивое соединение, быстрый мобильный интернет и качественные голосовые вызовы VoLTE.

Всего с начала 2025 года сеть МТС усилена почти на 700 базовых станций LTE. Сегодня услуги связи на базе LTE МТС охватывают территорию, на которой проживает 99,38% населения Беларуси.