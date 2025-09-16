OpenAI представила GPT-5-Codex

OpenAI представила новую версию своего ИИ-агента Codex, получившую название GPT-5-Codex. Эта обновлённая модель способна динамически распределять время на выполнение задач, затрачивая от нескольких секунд до семи часов. Обновление уже доступно для пользователей платформ ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise через терминалы, IDE, GitHub или ChatGPT.

Как сообщает TechCrunch, модель GPT-5-Codex демонстрирует лучшие результаты по сравнению с предыдущей версией GPT-5 в тестах SWE-bench Verified, которые оценивают способности к агентному программированию и рефакторингу кода из больших репозиториев. Кроме того, в новой версии отмечается снижение количества некорректных комментариев и увеличение важной информации. Александр Эмбирикос, глава подразделения Codex, пояснил, что улучшение связано с динамическими «мыслительными» способностями модели, которая в реальном времени определяет необходимое время для решения задачи, в отличие от системы маршрутизации в GPT-5, которая заранее распределяла ресурсы.

Это обновление нацелено на укрепление позиций ИИ-агента на рынке инструментов для программирования, где конкуренция усиливается за счёт таких продуктов, как Claude Code, Cursor от Anysphere и GitHub Copilot от Microsoft. Ожидается, что к 2025 году рынок этих инструментов значительно вырастет из-за высокого спроса; например, Cursor смог достичь годового дохода в 500 миллионов долларов, а редактор кода Windsurf AI стал объектом сложной сделки по поглощению, что разделило команду разработчиков между Google и Cognition AI. Также сообщается, что OpenAI планирует в будущем предоставить доступ к GPT-5-Codex через API.