Открыта регистрация на Yandex Cup 2025 — международный чемпионат по программированию

"Яндекс" объявил о начале регистрации на восьмой чемпионат по программированию Yandex Cup. В этом году международными будут два трека — к алгоритмам добавится машинное обучение. Кроме того, попробовать свои силы в ML-направлении на Yandex Cup впервые смогут программисты-юниоры из России. Призовой фонд турнира составит 12 млн рос. рублей. Финал состоится в Стамбуле и соберёт 180 лучших специалистов.

Участникам доступны шесть направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и "Алгоритм", посвящённый спортивному программированию. Задачи ML-трека и "Алгоритма" будут доступны на русском и английском языках.

Соревнование разделено на три стрима: для юниоров 14–18 лет из России, взрослых программистов и сотрудников "Яндекса", которые сразятся за звание чемпиона компании.

Yandex Cup 2025 будет состоять из нескольких этапов. 20–29 октября пройдёт пробный тур, где участники смогут познакомиться с платформой чемпионата и форматом задач прошлых лет. 2 ноября состоится квалификация — лучшие участники каждого направления пройдут в финал. Отборочный тур по машинному обучению пройдёт с 15 октября по 5 ноября.

Финал и церемония награждения Yandex Cup 2025 состоятся 5–7 декабря в Стамбуле — "Яндекс" покажет трансляцию мероприятия. В финал выйдут 100 участников основного трека, 30 юниоров и 50 сотрудников "Яндекса". Призовой фонд будет разыгран среди участников основного трека и юниоров.

Подать заявку на участие можно на сайте чемпионата. Лучшие разработчики в каждом направлении смогут пройти собеседование в "Яндекс" по упрощённой схеме.