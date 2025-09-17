Представлен флагманский смартфон Meizu 22

Компания Meizu представила в Китае свой флагманский смартфон Meizu 22. Устройство оборудовано 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с минимальными рамками. Экран поддерживает разрешение 2670 x 1200 пикселей, частоту обновления 120 Гц и имеет пиковую яркость 6000 кд/м².

Толщина рамок дисплея составляет всего 1,2 мм. В сердце смартфона находится 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4, который включает одно ядро Cortex-X4 с частотой 3210 МГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 3000 МГц, два ядра Cortex-A720 с частотой 2800 МГц и два ядра Cortex-A720 с частотой 2020 МГц, а также графику Adreno 825. Пользователи могут выбирать между версиями с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а также с накопителями на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Охлаждение компонентов осуществляется с помощью испарительной камеры площадью 4500 мм². Основная камера устройства включает 50-Мп датчик OmniVision OV50H с оптической стабилизацией и апертурой f/1.68, 50-Мп сверхширокоугольную камеру на основе сенсора OV50D с оптикой f/2.0 и 50-Мп перископическую телефотокамеру (LYT-600) с трёхкратным оптическим увеличением, оптической стабилизацией и апертурой f/2.48. В передней части размещён 50-Мп сенсор OV50D. Meizu 22 оснащён аккумулятором на 5500 мА·ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 66 Вт. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66/IP68.

Толщина смартфона составляет 8,15 мм, а вес — 190 г. Он работает на операционной системе Android 15 с интерфейсом Flyme AIOS 2, включающим ряд функций на базе искусственного интеллекта. Смартфон будет доступен в чёрном, белом и розовом цветах.

Цена устройства в Китае начинается с 2999 юаней ($420) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти будет стоить 3399 юаней ($480). Версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти обойдётся в 3699 юаней ($520), а максимальная комплектация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти оценена в 4199 юаней ($590). Также доступна специальная версия Return to China Flagship Limited Edition с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти, кастомизированным интерфейсом и уникальной задней крышкой с изображением авианосца, стоимость которой составляет 4199 юаней ($590).