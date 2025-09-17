Представлено новое приложение «Google для Windows»

Google представила новое приложение «Google для Windows», которое сочетает в себе функции поиска по локальным файлам, Google Drive, установленным приложениям и веб-ресурсам. Это приложение позволяет быстро находить необходимую информацию и отображает результаты в виде структурированных данных, похожих на блоки информации в результатах поиска Google Search.

Открыть поисковую форму можно с помощью сочетания клавиш Alt + Space. Разработанное командой Google Search, это приложение предлагает функциональность, аналогичную мобильному приложению Google для Android. Как сообщает ресурс 9to5Google, пользователи имеют возможность искать файлы, веб-страницы и данные, отображаемые на экране, а также использовать Google Lens для выделения, распознавания и перевода текста на изображениях и поиска по изображениями.

Приложение также поддерживает быстрый доступ к сводкам на основе искусственного интеллекта (AI Overviews) и режим AI Mode, позволяющий задавать сложные вопросы в строке поиска и получать детализированные ответы. Приложение «Google для Windows» доступно для Windows 10 и более новых версий ОС, однако не поддерживает аккаунты Google Workspace. Компания подчеркивает, что данное приложение находится в экспериментальной стадии и имеет некоторые ограничения. Загрузить его можно через платформу Google Labs, но пока оно доступно только на английском языке для пользователей из США и требует наличия аккаунта Google.