Google представил протокол AP2 для безопасных платежей с помощью ИИ-агентов

Google объявил о запуске Agent Payments Protocol (AP2) — открытого протокола, разработанного совместно с ведущими платежными и технологическими компаниями для безопасного инициирования и осуществления платежей, выполняемых ИИ-агентами от имени пользователей на различных платформах.

Этот протокол создает инфраструктуру, независимую от конкретных платежных систем, обеспечивая безопасность транзакций между пользователями, продавцами и поставщиками платежных услуг, независимо от метода оплаты. В разработке AP2 приняли участие более 60 организаций, среди которых American Express, Coinbase, Etsy, Mastercard, PayPal и другие. Потребность в новом протоколе возникла из-за того, что ИИ-агенты могут выполнять транзакции от имени пользователей, что требует создания универсальной системы для безопасной аутентификации и подтверждения полномочий агента.

Современные платежные системы рассчитаны на то, что платеж инициирует непосредственно человек, а использование автономных агентов ставит это предположение под сомнение. AP2 нацеливается на решение ключевых проблем, связанных с применением ИИ-агентов в платежных системах: авторизация (подтверждение, что пользователь разрешил агенту совершить конкретную покупку), аутентификация (подтверждение подлинности запроса от агента и его соответствия намерениям пользователя) и подотчетность (определение ответственности в случае мошеннических или некорректных транзакций).

Протокол AP2 применяет «мандаты» — криптографически подписанные цифровые контракты, защищённые от подделок, которые выполняют роль подтверждения пользовательских инструкций. Эти «мандаты» подписываются с использованием проверяемых цифровых удостоверений (VC) и становятся основой для каждой транзакции. Существует два основных сценария применения мандатов: покупки в реальном времени (с присутствием человека), где подтверждение осуществляется после выбора товара, и делегированные задачи (без присутствия человека), где все условия покупки заранее прописаны в мандате.

В обоих случаях формируется неизменяемая цепочка подтверждений, которая обеспечивает прозрачность и подотчётность. AP2 поддерживает разнообразные типы платежей, включая кредитные и дебетовые карты, стейблкоины и банковские переводы в реальном времени. Его архитектура позволяет внедрять как традиционные, так и новые модели электронной коммерции, такие как автоматический поиск товаров по заданным критериям, персонализированные предложения от продавцов и координацию действий агента с несколькими сервисами (например, бронирование авиабилетов и отелей).