YouTube представил новые ИИ-инструменты для оптимизации контента

Владельцы YouTube-каналов традиционно выполняют множество задач: они модерируют контент, занимаются монтажом, создают фотографии, разрабатывают стратегии в социальных сетях, генерируют идеи и пишут сценарии. Чтобы облегчить работу видеоблогеров, администрация сервиса решила передать часть этих обязанностей искусственному интеллекту. На мероприятии Made on YouTube компания представила ряд новых функций ИИ, ориентированных на создателей контента.

Многие из этих инструментов касаются закулисной работы, связанной с производством видео. Ранее авторам были предоставлены инструменты, такие как генераторы музыки, фото и видео, а новые функции направлены на помощь в формировании контент-стратегии, привлечении новой аудитории и более эффективном взаимодействии с существующими зрителями.

Среди новых инструментов — Ask Studio, чат-бот с ИИ, который отвечает на аналитические вопросы владельцев каналов о результативности их контента. По словам вице-президента YouTube по управлению продуктами Амджада Ханифа, этот ИИ станет своего рода «творческим партнёром», способным помочь понять, как аудитория реагирует на видео и какие моменты вызывают больший интерес. Система собирает данные с канала, включая как длинные, так и короткие видео, и представляет собой встроенный, простой в использовании аналитический инструмент.

Пользователи могут попросить ИИ подготовить сводку комментариев, провести анализ настроений аудитории и получить рекомендации на основе собранных данных. Например, если YouTube заметит падение просмотров в определённом моменте видео, Ask Studio предложит оптимизировать этот фрагмент. Из комментариев также можно извлечь идеи для новых видео, и ИИ поможет подобрать название для нового ролика.

Нововведением стало также внедрение функции A/B-тестирования для миниатюр и заголовков: если ранее можно было тестировать только миниатюры, то теперь авторы могут проверять эффективность различных сочетаний миниатюр и заголовков. «Победителем» становится та комбинация, которая обеспечивает наибольшее время просмотра.

Видеоблогеры подчеркивают, что миниатюры и заголовки значительно влияют на количество просмотров. Кроме того, значительно расширились возможности дубляжа: теперь ИИ не просто переводит контент на другие языки и озвучивает его голосами участников, но и корректирует артикуляцию их губ, создавая эффект полной иллюзии. Однако после загрузки уже не получится откорректировать неверно переведённый отрывок. Появление таких инструментов, особенно аналитических, символизирует смену парадигмы.

Ранее создатели контента вынуждены были самостоятельно проводить тестирование для определения того, какой контент подходит для той или иной платформы — процесс проб и ошибок требовал значительных усилий и времени. Теперь платформы сами дают авторам рекомендации о том, что и как публиковать. Это выгодно как авторам концертов, так и самому YouTube, так как все заинтересованы в том, чтобы зрители проводили больше времени за просмотром видео. Однако опытные блогеры отмечают, что ИИ не является панацеей, а всего лишь инструментом.