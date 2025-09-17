МТС предложил скидки до 40% на домашний интернет на 1,5 года

МТС предложил белорусам существенно сэкономить на домашнем интернете. Все новые пользователи, которые до конца ноября подключатся к линейке «ТАРИФИЩЕ», получат скидку до 40% на абонентскую плату и до 60% — на дополнительные опции. Пользоваться спецусловиями можно будет 1,5 года.
В рамках акции по сниженной цене доступна услуга-конструктор «ТАРИФИЩЕ Плюс», которая позволяет самостоятельно выбрать необходимые опции без переплат. Наряду с интернетом, пользователи могут при желании подключить до 120 телеканалов в МТС ТВ и до 3-х SIM-карт с неограниченным интернет- и голосовым трафиком по Беларуси.
Так, домашний интернет до 100 Мбит/с обойдется в 15 рублей в месяц, а до 200 Мбит/с — в 25 рублей. МТС ТВ будет доступен всего за 4 рубля, а безлимитная мобильная связь — в 10 рублей за каждый подключенный номер.
|
Услуга
|
Ежемесячная плата со скидкой
|
ТАРИФИЩЕ Плюс
|
15,00
|
Повышение скорости до 200 Мбит/с
|
+10,00
|
SIM-карта с безлимитной мобильной связью
|
+10,00
|
До 120 телеканалов с МТС ТВ max, 30 дней
|
+4,00
Также линейка «ТАРИФИЩЕ» включает готовые пакеты с домашним интернетом, мобильной связью и МТС ТВ. В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать комплексное предложение с фиксированной платой от 22,50 рубля в месяц в рамках акции.
|
Услуга
|
ТАРИФИЩЕ 1
|
ТАРИФИЩЕ 2
|
ТАРИФИЩЕ 3
|
Скорость доступа
|
100 Мбит/с
|
100 Мбит/с
|
200 Мбит/с
|
Мобильная связь
|
1 SIM-карта:
- 30 Гб
- 650 минут во все сети страны
|
2 SIM-карты:
- Безлимит интернета
- Безлимит минут во все сети страны
|
3 SIM-карты:
- Безлимит интернета
- Безлимит минут во все сети страны
|
До 120 телеканалов
|
|
МТС ТВ max, 30 дней
|
МТС ТВ max, 30 дней
|
Ежемесячная плата со скидкой
|
22,50
|
39,00
|
59,00
Для тех, кто давно хотел обновить технику, МТС тоже подготовил выгодное предложение: по 30 ноября новые абоненты «ТАРИФИЩЕ» смогут приобрести технику из специальной подборки со скидкой 50%. В акции участвуют смартфоны, планшеты, телевизоры, пылесосы, а также техника для кухни. Скидка доступна при покупке сразу или в рассрочку до 12 месяцев, а на услуги домашнего интернета предоставляется скидка на 6 месяцев.
Домашний интернет МТС доступен в Минске и всех областных центрах. Проверить свой адрес можно на карте покрытия, а оставить заявку на консультацию — по ссылке. При подключении линейки «ТАРИФИЩЕ» роутер 2,4/5 ГГц и ТВ-приставка предоставляется всего по 1 рублю, а подключение домашнего интернета осуществляется бесплатно. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МТС.
