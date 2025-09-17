МТС предложил скидки до 40% на домашний интернет на 1,5 года

МТС предложил белорусам существенно сэкономить на домашнем интернете. Все новые пользователи, которые до конца ноября подключатся к линейке «ТАРИФИЩЕ», получат скидку до 40% на абонентскую плату и до 60% — на дополнительные опции. Пользоваться спецусловиями можно будет 1,5 года.

В рамках акции по сниженной цене доступна услуга-конструктор «ТАРИФИЩЕ Плюс», которая позволяет самостоятельно выбрать необходимые опции без переплат. Наряду с интернетом, пользователи могут при желании подключить до 120 телеканалов в МТС ТВ и до 3-х SIM-карт с неограниченным интернет- и голосовым трафиком по Беларуси.

Так, домашний интернет до 100 Мбит/с обойдется в 15 рублей в месяц, а до 200 Мбит/с — в 25 рублей. МТС ТВ будет доступен всего за 4 рубля, а безлимитная мобильная связь — в 10 рублей за каждый подключенный номер.

Услуга Ежемесячная плата со скидкой ТАРИФИЩЕ Плюс 25,00 15,00 Повышение скорости до 200 Мбит/с +15,00 +10,00 SIM-карта с безлимитной мобильной связью +15,00 +10,00 До 120 телеканалов с МТС ТВ max, 30 дней +10,00 +4,00

Также линейка «ТАРИФИЩЕ» включает готовые пакеты с домашним интернетом, мобильной связью и МТС ТВ. В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать комплексное предложение с фиксированной платой от 22,50 рубля в месяц в рамках акции.

Услуга ТАРИФИЩЕ 1 ТАРИФИЩЕ 2 ТАРИФИЩЕ 3 Скорость доступа 100 Мбит/с 100 Мбит/с 200 Мбит/с Мобильная связь 1 SIM-карта: - 30 Гб - 650 минут во все сети страны 2 SIM-карты: - Безлимит интернета - Безлимит минут во все сети страны 3 SIM-карты: - Безлимит интернета - Безлимит минут во все сети страны До 120 телеканалов МТС ТВ max, 30 дней МТС ТВ max, 30 дней Ежемесячная плата со скидкой 30,00 22,50 65,00 39,00 90,00 59,00

Для тех, кто давно хотел обновить технику, МТС тоже подготовил выгодное предложение: по 30 ноября новые абоненты «ТАРИФИЩЕ» смогут приобрести технику из специальной подборки со скидкой 50%. В акции участвуют смартфоны, планшеты, телевизоры, пылесосы, а также техника для кухни. Скидка доступна при покупке сразу или в рассрочку до 12 месяцев, а на услуги домашнего интернета предоставляется скидка на 6 месяцев.

Домашний интернет МТС доступен в Минске и всех областных центрах. Проверить свой адрес можно на карте покрытия, а оставить заявку на консультацию — по ссылке. При подключении линейки «ТАРИФИЩЕ» роутер 2,4/5 ГГц и ТВ-приставка предоставляется всего по 1 рублю, а подключение домашнего интернета осуществляется бесплатно. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МТС.