Число электромобилей в Беларуси к 2030 году может вырасти до 300 тысяч

17 сентября 2025 года Денис Мороз, руководитель Министерства энергетики Республики Беларусь, посетил филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго», где ознакомился с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и провел встречу с трудовым коллективом. Об этоv сообщает Telegram-канал «Белэнерго».

Как отметил руководитель ведомства, количество электромобилей в Беларуси уже превысило отметку в 38,5 тысяч, ежемесячный прирост составляет более 2 тысяч. Как результат, растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – в 2024 году этот показатель увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом с 18 до 39 млн. кВт∙ч. Положительная динамика сохраняется и в этом году – за 8 месяцев 2025 года электропотребление зарядными станциями составило более 50 млн кВт∙ч.

«Данное направление будет активно развиваться и дальше, – подчеркнул Министр. – Рассчитываем, что к 2030 году число электромобилей на дорогах страны увеличится до 300 тысяч».