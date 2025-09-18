Meta представила умные очки Ray-Ban Meta Gen 2

Компания Meta представила второе поколение умных очков Ray-Ban. Новая модель Ray-Ban Meta Gen 2 предлагает удвоенное время автономной работы и поддержку видеозаписи в разрешении 3K, что ставит их в один ряд с такими спортивными моделями, как Oakley HSTN. Стоимость обновленных очков составляет $379.

Улучшения коснулись различных аспектов работы устройства. Новые Ray-Ban Meta Gen 2 могут работать до восьми часов без необходимости в подзарядке — это в два раза больше, чем у первой версии. Зарядный футляр также стал более эффективным, обеспечивая 50% заряда всего за 20 минут, в то время как для первой версии это занимало 22 минуты.

Кроме того, запас автономной работы футляра увеличился до 48 часов, вместо прежних 32. Встроенная камера позволяет записывать видео в разрешении 3K или 1440p со скоростью 30 кадров в секунду, а также 1200p с частотой 60 кадров в секунду, сохраняя видео до трех минут. В будущих обновлениях программного обеспечения, запланированных на осень, появится возможность снимать гиперлапсы и замедленное видео, которую Meta собирается внедрить во все свои очки с искусственным интеллектом. Еще одной интересной функцией станет режим «фокус на разговоре», позволяющий динамикам очков усиливать голос собеседника.

Также будет улучшен перевод в реальном времени с добавлением поддержки немецкого и португальского языков. Ray-Ban Meta Gen 2 будут доступны в версиях Wayfarer, Skyler и Headliner, в то время как первая версия очков Ray-Ban Meta предлагается по цене $299.