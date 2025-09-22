Состоялся Samsung AI Forum 2025

Это уже девятый по счету форум, ставший международной площадкой для ведущих ученых и экспертов индустрии, на котором обсуждаются новейшие достижения в сфере искусственного интеллекта и направления будущих исследований.

Программа форума включает лекции от всемирно известных ученых в области ИИ. Среди главных докладчиков — Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio), профессор Монреальского университета и один из основателей глубокого обучения, а также Стефано Эрмон (Stefano Ermon), профессор Стэнфордского университета и сооснователь стартапа Inception, возглавивший разработку диффузионной языковой модели (DLM).

Первый день форума организовал подразделение Samsung Device Solutions (DS), его тема — «Вертикальные стратегии ИИ и видение для индустрии полупроводников». Мероприятие прошло рядом с полупроводниковым кампусом Samsung в Йонъине (Корея).

В своей лекции профессор Бенжио обозначил масштабные риски, связанные с современными ИИ-моделями: способность обходить человеческий контроль и потенциальное злоупотребление ИИ. В качестве меры предосторожности он представил Scientist AI — новую модель, разработанную для снижения подобных угроз.

С докладом «Будущее проектирования электроники на основе ИИ» выступил Амит Гупта (Amit Gupta), старший вице-президент Siemens EDA, который рассказал о будущем автоматизированного проектирования электроники (EDA) на основе ИИ. По его словам, для раскрытия полного потенциала технологий необходимы сквозные системы, охватывающие весь производственный процесс.

Технические сессии провели Йон Хо Сонг (Yong Ho Song), исполнительный вице-президент и глава ИИ-центра в DS Division, профессор Сок Хён Кан (Seokhyung Kang) из POSTECH, а также профессор Иль-Чул Мун (Il-Chul Moon) из KAIST. Они представили новейшие исследования в области применения ИИ в проектировании и производстве полупроводников, а также поделились прогнозами развития отрасли.

Второй день форума, организованный подразделением Samsung Device eXperience (DX), прошел под темой «От генеративного — к агентному ИИ». Среди ключевых спикеров — Джозеф Э. Гонсалес (Joseph E. Gonzalez), профессор UC Berkeley и ведущий исследователь в области языковых моделей и ИИ-агентов; Суббарао Камбхампати (Subbarao Kambhampati), профессор Университета штата Аризона и мировой эксперт в области планирования и принятия решений в ИИ; а также Стефано Эрмон (Stefano Ermon), профессор Стэнфорда и сооснователь Inception.

Профессор Гонсалес представил результаты своего исследования по расширению агентных возможностей систем на базе больших языковых моделей (LLM). Профессор Камбхампати поделился исследованиями в области «больших рассуждающих моделей» (LRM), которые должны преодолеть ограничения LLM.

Профессор Эрмон представил диффузионную языковую модель (DLM), которая перенесла диффузионные методы, широко применяемые для генерации изображений, видео и аудио, в область языка. Такой подход нацелен на преодоление ограничений традиционных последовательных методов генерации текста и предлагает более эффективную парадигму для языковых моделей.

В рамках технических сессий представители Samsung Research представили последние разработки: