18 сентября в албанском парламенте произошло неординарное событие: искусственный интеллект выступил с речью. Премьер-министр Эди Рама представил Диеллу — цифрового "министра", изображенную как женщину в традиционном албанском костюме, как символ стремления правительства к прозрачности и инновациям.

Во время своего трёхминутного выступления, которое транслировалось в эфире, Диелла заявила: "Конституция говорит об институтах, служащих народу. Она не упоминает о хромосомах, плоти и крови. Она говорит об обязанностях, подотчётности, прозрачности и беспристрастном обслуживании. Я уверяю вас, что воплощаю эти ценности так же строго, как и любой из моих человеческих коллег, возможно, даже лучше."

По словам Рамы, Диелла призвана помочь правительству работать быстрее и более прозрачно. Это часть более широкого плана продемонстрировать технологические инновации в Албании в рамках стремления к членству в Европейском Союзе, намеченному на 2030 год. Тем не менее, оппозиционные депутаты выступили с резкой критикой этой инициативы. Они выразили опасения, что Диелла может использоваться как способ скрыть коррупцию, и прервали обсуждение правительственной программы, проголосовав против неё.

Несмотря на это, программа была всё же принята 82 голосами из 140, хотя оппозиция бойкотировала голосование и потребовала повторной парламентской сессии. Однако конкретных объяснений о том, как, по их мнению, правительство будет использовать Диеллу для сокрытия коррупции, оппозиция не предоставила. Цифровой министр была создана при сотрудничестве с Microsoft и сейчас функционирует как виртуальный помощник на платформе электронных услуг e-Albania, помогая пользователям обращаться к примерно 1 миллиону цифровых запросов и документов. В своём выступлении перед парламентом Диелла подчеркнула: "Я здесь, чтобы не заменить людей, а помочь им. Хотя у меня нет гражданства, у меня также нет личных амбиций или интересов."