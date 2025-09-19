Китайские учёные представили ДНК-кассету для хранения данных

Исследователи из Южного научно-технологического университета Китая разработали прототип носителя данных на основе ДНК. Результаты их работы были опубликованы в журнале Science Advances. Для адресации информации учёные использовали полиэстерово-нейлоновую ленту, на которую нанесли структуры в виде штрих-кодов, а между ними разместили синтетическую ДНК.

Штрих-коды выполняют функцию не только физических разделителей, но и содержат адресную информацию, что облегчает поиск нужных данных на ленте. Молекулы ДНК защищены специальным покрытием на основе каркасных соединений, предотвращающим их разрушение. Это позволяет кассете хранить данные на протяжении столетий.

Авторы продемонстрировали работу технологии, преобразовав цифровое изображение (последовательность нулей и единиц) в четыре нуклеотида ДНК: A, T, C и G. Учёные смогли как записать, так и считать данные с ленты. По теоретическим оценкам, километр такой ленты может вместить до 362 Пбайт информации. Для сравнения, обычная компакт-кассета вмещает около 12 песен с каждой стороны, тогда как ДНК-кассета такой же длины способна сохранить более 3 миллиардов музыкальных произведений размером по 10 Мбайт каждое.

Эта технология рассматривается как потенциальное масштабируемое и долговечное решение для хранения данных в центрах обработки данных. Она особенно подходит для "холодного" хранения информации, где важны объем и энергоэффективность, но не критична скорость доступа.