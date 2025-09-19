От смартфонов до телевизоров: в магазинах А1 обновились… скидки!

Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на витринах (виртуальных и физических) магазинов А1, чтобы вы не упустили ни одного заманчивого предложения. Сегодня в нашем обзоре — одна яркая во всех смыслах новинка и целый калейдоскоп товаров, которые можно купить с большими скидками.

Новинка, о которой идет речь, — смартфон HUAWEI Pura80. Его основные плюсы — экран с пиковой яркостью до 2800 нит для комфортного пользования даже на ярком солнце, живые и красочные фотографии, которые делает камера XMAGE, отличная производительность и, конечно, дизайн, который одинаково хорошо подойдет и мужчинам, и женщинам. То же самое касается и бонусов, которые получит каждый покупатель новинки. Всего за 10 копеек им достанутся функциональные смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5. При этом внешний вид гаджета можно выбрать под ваш стиль и вкус.

Поклонников бренда Apple ожидает грандиозная распродажа всей линейки iPhone со скидками до 40%. Более того, каждый из участников акции может получить целых 11 месяцев пользования домашним интернетом за 0 рублей при подключении на тарифный план «#ВсёвДом Интернет».

С выгодой до 2000 рублей в магазинах А1 можно приобрести еще один интересный смартфон — складной Xiaomi Mix Flip. Модель с флагманскими характеристиками и необычным форм-фактором вертикальной «раскладушки» предлагается в рассрочку без переплат до 24 месяцев.

Конечно, не обошлось и без традиционных сезонных распродаж. Прямо сейчас в магазинах компании А1 проходит «Осень больших скидок», во время которой вы можете купить смартфоны, планшеты, ноутбуки, технику для дома и аксессуары с выгодой до 50%.

Среди лучших предложений сезона — ультрафлагманский Samsung Galaxy S24 Ultra с впечатляющей квадрокамерой на 200 Мп и поддержкой четырехдиапазонного зума, который предлагается со скидкой до 32%. Или его «младший брат» Samsung Galaxy S24 FE — мощный и функциональный, но более доступный по стоимости. Особенно сейчас, когда на него действует скидка 1100 рублей и возможность рассрочки платежа до 24 месяцев без переплат.

Среди новинок для дома в А1 стоит выделить новую линейку роботов-пылесосов Xiaomi — Robot Vacuum 5 и Robot Vacuum 5 Pro. Обе модели обеспечивают мощность всасывания до 20 000 Па, справляются с удалением любого мусора и поддерживают адаптивную уборку, распознавая различные типы поверхностей и степени загрязнения. Кроме того, старшая модель поддерживает управление через голосовые команды и алгоритмы визуального распознавания с помощью искусственного интеллекта. На старте продаж обе новинки доступны с дополнительными бонусами: в зависимости от выбранной модели вы сможете забрать за 10 копеек аэрофритюрницу или вертикальный пылесос.

И, наконец, наполнить эту осень любимыми мелодиями поможет акция со скидками на умные колонки от Яндекс: цены на популярные модели, включая Яндекс Станция Мини 3, Яндекс Станция Миди, Яндекс Станция Стрит, Яндекс Станция Лайт 2 и Яндекс Станция Мини с часами значительно снижены: выгода для покупателей в магазинах А1 достигает 170 рублей.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно не только в магазинах А1, но и онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.