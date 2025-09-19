Парк высоких технологий принял участие в форуме Space Day

18 сентября Парк высоких технологий выступил партнером молодёжного форума Space Day, посвященного популяризации инновационного предпринимательства. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В своей речи Анна Рябова подчеркнула значимость поддержки молодых и амбициозных фаундеров/стартаперов, которые являются движущей силой технологического будущего. «Именно здесь притаились наши будущие единороги, которых мы с нетерпением ждем в Парке», — отметила она.

Важной частью программы стало выступление руководителя Стартап-центра ПВТ Дмитрия Микулко, на котором был объявлен набор в программы развития стартап-экосистемы. «Мы запускаем два разных, но важных направления, которые помогают строить устойчивую экосистему: одно — для тех, кто хочет грамотно инвестировать в стартапы, другое — для команд, готовых привлекать инвестиции и масштабироваться.»

Венчурная академия — бесплатная двухмесячная программа для тех, кто хочет понять венчурную модель стартапов, а за рисками видеть возможности. Участников ждет практико-ориентированное обучение с акцентом на оценку стартапов, юридические аспекты и управление инвестициями, а также возможности наставничества и заключения сделок.

Главная цель — формирование венчурного мышления и подготовка к первому инвестиционному опыту. Программа стартует 21 октября, прием заявок до 14 октября.

Система инкубирования — программа поддержки для стартапов с MVP, первыми клиентами и потенциалом масштабирования. Это партнерство с постоянным доступом к экспертизе, мониторингом трекшена, нетворкингом и вниманием на ключевых показателях. Программа бесплатная и направлена ​​на достижение соответствия вашего продукта рынку и подготовке к привлечению инвестиций.

Прием заявок в систему инкубирования продлится до 19 октября. Подать заявку в Венчурную академию и Систему инкубирования можно уже сейчас.

Форум Space Day традиционно собрал на своей площадке активную молодежь с предпринимательским мышлением. Мероприятие известно своей практической направленностью: реальные истории успехов и провалов от основателей стартапов, а также ценные инсайты от ведущих экспертов крупнейших компаний.

Для участников были организованы нетворкинг-сессии с партнерами форума, решение реальных кейсов на хакатонах и стартап-игры, где можно было на практике проверить свои бизнес-гипотезы.