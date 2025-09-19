Открылся прием заявок на TheHackathon AI ERA

Стартовал прием заявок на хакатон Международного союза электросвязи, стартап-лаборатории "Зборка Лабс" и Белорусской государственной академии связи “TheHackthon: AI ERA”. Он пройдет с 26 по 30 сентября в Минске. К участию приглашаются талантливые студенты и специалисты в области ИТ, дизайна, управления продуктом и анализа данных.

Миссия хакатона – собрать талантливые команды и умы, которые с помощью искусственного интеллекта будут создавать решения для реальных задач бизнеса и общества, ускоряя внедрение ИИ в повседневную жизнь и выступая двигателем прогресса.

Конкурс предлагает участникам решить 2 кейса, которые охватывают ключевые направления цифровизации: искусственный интеллект и большие данные.

Ключевые условия и преимущества для участников:

— Призы участникам за лучшие решения – по каждому из кейсов жюри выберет команду-победителя

— Экспертная поддержка от менторов на всех этапах

— Комфортное пространство коворкинга «Работаем!», в котором можно на протяжении двух дней работать без лимитов по времени – участникам предложат бесплатные обеды, снеки и зоны отдыха

— Финал в отеле Willing в Минске, возможность пообщаться с жюри и afterparty

Хакатон поддерживают крупные компании Беларуси.

События хакатона: вечером 26 сентября организаторы представят 2 кейса. На следующее утро команды приступят к работе - у них будет два дня на решение задач. Вечер 28 сентября – дедлайн по сдаче работ. Финал хакатона и награждение победителей пройдет 30 сентября.

Для участия допускаются команды от трех до пяти человек. Регистрация команд открыта на официальном сайте проекта до 24 сентября 23:59. Для подачи заявки перейдите по ссылке.

Хакатон организован при поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.