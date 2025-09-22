На Wildberries теперь можно использовать криптовалюту при оплате заказов

На платформе Wildberries в Беларуси появилась возможность оплатить заказ с помощью электронного сертификата, приобретенного за счет обмена криптовалюты. Обмен осуществляется через партнера Wildberries – криптоплатформу Whitebird. Сертификаты номинированы в белорусских рублях, их можно использовать только для покупок на маркетплейсе. Об этом MYFIN рассказали в компании.

Сейчас функционал работает в тестовом режиме на сайте и в приложении на iOS и Android и доступен пилотной группе покупателей. Постепенно сервис станет доступен всем пользователям.

Как объяснили в компании, Wildberries запустила тестирование проекта в соответствии с законодательством Беларуси. На территории Республики Беларусь деятельность сервисов криптообмена разрешена для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Партнер проекта Whitebird является резидентом ПВТ и может осуществлять обменные операции с использованием криптовалют и фиатных денег.

Пользователи могут приобрести сертификат заранее или в процессе оформления покупки. Для этого нужно выбрать оплату балансом, который привязан к электронным сертификатам клиента, нажать кнопку «пополнить» и выбрать Whitebird. После откроется страница, на которой нужно зарегистрироваться в Whitebird, выбрать валюту и сумму для обмена.

Курс конвертации обновляется и показывается пользователю в режиме реального времени, комиссия за операцию покупки сертификата не взимается. После того, как покупатель подтвердил выбранные параметры, происходит оформление сертификата Wildberries, номинированного в белорусских рублях, и средства автоматически зачисляются на баланс пользователя. Проект работает с большинством популярных криптовалют: USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и других.

Приобретать сертификаты можно только после регистрации на Whitebird и прохождения верификации. Также Whitebird осуществляет AML-мониторинг на постоянной основе, проходит ежегодную проверку аудиторских компаний и соблюдает требования регулирования в сфере ПОД/ФТ.