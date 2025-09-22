xAI представила ИИ-модель Grok 4 Fast

Спустя несколько месяцев после выхода Grok 4 и скандала, связанного с его сбоем, компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила о запуске новой модели Grok 4 Fast — быстрой и ультрадешёвой версии Grok 4. По данным xAI, Grok 4 Fast обеспечивает такую же точность, используя на 40% меньше вычислительных токенов. Это делает стоимость выполнения запросов примерно на 98% ниже, чем у оригинальной модели.

Архитектура Grok 4 Fast сочетает в себе сложные режимы reasoning с простыми non-reasoning, аналогично подходам OpenAI (в GPT-5) и Anthropic (в Claude Opus). Новая модель автоматически переключается между глубоким анализом и быстрыми ответами. В результате Grok 4 Fast заняла первое место в рейтинге LMArena по поисковым задачам и восьмое место в текстовых ответах, а в реальных бенчмарках демонстрирует аналогичные, а иногда даже лучшие результаты по сравнению с предшественником.

Главной технической инновацией Grok 4 Fast стало контекстное окно размером до 2 миллионов токенов, что позволяет обрабатывать большие объемы данных. Модель обучалась с использованием методов reinforcement learning и оптимизирована для быстрого переключения между внешними инструментами, такими как выполнение кода или веб-поиск. Для конечных пользователей Grok 4 Fast уже доступна на платформах OpenRouter и Vercel AI Gateway, а также через API xAI на вебе, iOS и Android. Цены начинаются от $0.20 за миллион токенов для небольших задач и масштабируются в зависимости от объема данных.

Запуск Grok 4 Fast подчеркивает растущую конкуренцию на рынке языковых моделей: Google также готовит новое обновление Gemini, а Anthropic выпустила Claude Opus версии 4.1. По мнению разработчиков, значительное снижение вычислительных затрат и увеличение скорости помогут xAI сохранять свою значимость в сфере искусственного интеллекта, несмотря на кризис доверия, вызванный предыдущими ошибками Grok.