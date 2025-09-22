ПВТ отмечает 20-летие

22 сентября 2005 года стало поворотным моментом в истории современной Беларуси. Именно тогда, согласно Декрету № 12 Президента Республики Беларусь, был основан Парк высоких технологий – инициатива, положившая начало формированию новой отрасли, которая сегодня занимает лидирующие позиции в национальной экономике.

Сегодня Парк высоких технологий – это символ прогресса и инноваций, путеводный маяк в океане технологий. Его вклад в экономический рост страны создает прочный фундамент для Беларуси как одного из ведущих мировых центров разработки передовых решений.

С момента создания ПВТ неуклонно демонстрирует впечатляющую динамику и развитие. Сегодня Парк объединяет 1 050 высокотехнологичных компаний, насчитывающих порядка 60 тысяч талантливых специалистов, которые работают как на аутсорсинге, так и над собственными программными продуктами.

Резиденты Парка обеспечивают пятую часть экспорта услуг всей Беларуси – в среднем по 2,5 млрд долл. США в год за последнюю пятилетку, и формируют порядка 3% ВВП. Как живой организм ПВТ не стоит на месте и постоянно развивается. В 2017 году Президент дал старт эпохе ПВТ 2.0 – новой вехе прогрессивного развития IT в Беларуси.

Во многом революционный документ предопределил вектор дальнейшего развития Парка, обеспечив резидентам уникальные правовые и налоговые условия. Для работы стали доступны более 40 видов деятельности: от ИИ, финтеха и банковского ПО до лазерных технологий и оптики.

Внимание отечественного IT-кластера также сосредоточено на внутреннем рынке. Большое количество собственных готовых решений уже внедрено в Беларуси, что делает нашу повседневную жизнь более удобной и комфортной. Только за прошлый год резиденты Парка реализовали на белорусском рынке ИT-продуктов и услуг на сумму порядка 2 млрд бел. рублей.

И все же цифры – это результат колоссальной работы людей проактивных, смелых, с неутолимой жаждой к созданию нового, прорывного знания. За годы функционирования ПВТ стал настоящей фабрикой талантов. Доказательство тому – множество зародившихся в его недрах успешных IT-стартапов и разработок, чьи решения применяются на внутреннем рынке и успешно конкурируют на международном уровне.

Редакция KV.by поздравляет Парк высоких технологий и желает ему дальнейшего процветания!