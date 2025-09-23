В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ

Объем фишинговых писем в России с использованием искусственного интеллекта (ИИ) за январь-август вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

"Фишинг становится более качественным и таргетированным, что достигается с помощью искусственного интеллекта. По данным RED Security SOC, объем фишинговых писем с признаками применения ИИ вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

Первую строчку в списке самых популярных у мошенников схем для получения первичного доступа в инфраструктуру компаний заняло использование утекших данных корпоративных учетных записей, в большинстве случаев принадлежащих рядовым сотрудникам организаций. Применение этого вектора атаки встречалось в 35% случаев, что на 12 процентных пунктов чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что фишинг занял второе место по популярности с долей в 30%, тогда как на протяжении предыдущих нескольких он оставался доминирующей техникой, используемой для первичного проникновения. Чаще всего хакеры прибегали к методу вредоносных вложений к рассылкам.

На третьем месте по популярности с долей в 20% оказалась эксплуатация уязвимостей и некорректных конфигураций в доступных из интернета приложениях. Это связано с тем, что процесс аудита защищенности IT-периметра и устранения уязвимостей реализован только в 40% крупных компаний.