Резиденты ПВТ показали ИТ-решения на экономическом форуме в Гомеле

18–19 сентября в Гомеле прошел XIX Гомельский экономический форум. Данное мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, развития бизнеса, внедрения цифровых технологий.

В рамках выставочной программы Форума были представлены решения для цифровизации сельского хозяйства от ООО «ЭЛИТСОФТ»: цифровая ферма BurenkaTech – инновациионная разработка в сфере животноводства, которая использует искусственный интеллект и машинное зрение для распознавания животных по уникальным признакам и контроля их здоровья без физических меток, а также автоматизированная система выращивания корнеплодов BulbaTech.

Важной частью деловой программы Гомельского экономического форума стало обсуждение вопросов цифровизации бизнес-процессов, включая маркировку товаров.

Директор ООО «Электронная экономика» Максим Ефимович рассказал о разработке компании – системе E-DMark, которая полностью отвечает за автоматизацию процессов, связанных с маркировкой — начиная от получения кода генерации, преобразования его прямо в системе, передачи отчета о производстве и реализации (в том числе через электронные накладные, как того требует законодательство). Система взаимодействует с ГИС «Электронный знак» в онлайн-режиме. «Это решение интегрируется с производственными линиями и оборудованием, позволяя управлять всеми процессами. По всей стране компанией реализованы уже более 150 проектов, связанных с маркировкой», - подчеркнул М.Ефимович.